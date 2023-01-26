麗寶OUTLET MALL在大年初五舉辦擲骰子贏紅包活動。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL在大年初五舉辦擲骰子贏紅包活動。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園度假區過年期間，每天均吸引4萬名遊客造訪，戶外停車場一位難求的情形。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

今年春節連假長達10天，各大遊樂風景區人潮如織，麗寶OUTLET MALL在大年初五舉辦財神報喜大發財，與財神爺擲骰子試手氣贏紅包活動，場場爆滿，現場有許多小朋友排隊等候，增添濃濃童趣年味，也吸引不少消費者躍躍欲試、摩拳擦掌。

麗寶樂園度假區是一間全方位的場域，過年期間，每天均吸引4萬名遊客造訪，初一至今，中午過後，戶外停車場天天上演《新車到港》一位難求的情形。

麗寶樂園度假區指出，新年就要來拍美照吃美食，OUTLET二期科莫湖「光之躍兔」燈區，兔兔們來回跳躍、閃爍，是兔年最佳拍照打卡點，可愛模樣征服大小朋友的心，許多顧客都搶著來拍照。

麗寶樂園度假區表示，春節團聚出遊，美食餐廳更是出現一位難求盛況，Ｂ區1Ｆ這一小鍋、燒肉同話、涓豆腐等熱門餐廳，早早訂位全滿，Ｂ區及Ｄ區美食街也都有不少排隊人潮。

許多消費者表示，過年到OUTLET購物折扣高，除了划算好買外，還能參與熱鬧的節慶活動，小朋友們更是興奮不已，有趣又應景。