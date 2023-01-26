前副總統陳建仁將接行政院長，國民黨立委江啟臣今分析，民進黨新任黨主席是副總統賴清德，讓蔡失了黨權，當然須確保政權可繼續存在，因此閣揆一定要挑自己人，否則將是實質跛腳，只能苦勸陳接任閣揆。

江啟臣表示，民進黨重返執政後，2018年以前的內閣和政策幾乎由蔡總統主導，2018年民進黨敗選後才由行政院長蘇貞昌主導，由蘇幫蔡擋子彈，也因此很多政策、作法、人事權都交給蘇，總統退居幕後，僅主導國防兩岸外交事務。

江啟臣說，經4年蘇內閣執政，因蘇貞昌太過強勢、高傲，脫離民意，再次失去民心，現在組閣再由蔡總統親自主導，校長兼撞鐘、總統兼內閣，未來蔡跟陳內閣互動可預期將會看到更多總統干預內閣身影。

至於民進黨政府將陳建仁內閣定位為「溫暖堅韌」，江啟臣認為，這並不代表未來施政方向，只是配合陳的人設定位，接下來就看閣員是否符合「溫暖堅韌」，以及未來施政能否以人民利益為優先的內閣，才是大家期待的內閣。

江啟臣說，這次內閣改組讓人感覺拖拖拉拉、歹戲拖棚，證明民進黨敗選後各方派系角力仍在，陳建仁過去形象相對蘇貞昌溫和，對政治權力或事務並沒那麼積極，因此需要時間對陳曉以大義，後續蔡總統能否定於一尊仍有待觀察。