前副總統陳建仁確定接棒行政院長，新內閣成員陸續浮上檯面。台北市長蔣萬安今天上午說，希望新內閣以民為念，真正為人民解決問題才是最重要，希望新內閣上任後，中央、地方一起合作，共同支持台北建設，推動台北發展。

陳建仁將接任閣揆，據傳副閣揆已內定前桃園市長鄭文燦，新任內政部長內定前基隆市長林右昌，前交通部長林佳龍則可望接總統府秘書長。

蔣萬安今天上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式，會前受訪時媒體詢問陳建仁接閣揆，高端疫苗爭議是弱點？蔣萬安說，高端進入司法程序，尊重司法調查，他身為台北市長，絕對以台北市民福祉為優先考量，希望新內閣上任後，中央、地方一起合作，共同支持台北建設，推動台北發展。

媒體也問，新內閣是否都是「敗選者聯盟」？蔣萬安說，希望新內閣以民為念，真正為人民解決問題才是最重要。

至於哪些部會首長該換掉？新內閣可符合期待？蔣萬安重申，還是期待新內閣以民為念，真正為人民服務幫人民解決問題，現在面對問題非常多，希望新內閣團隊好好為人民解決問題才是最重要。