內閣將改組，涉外人事部分，傳出駐美代表蕭美琴與外交部長吳釗燮將職務互換。國民黨立委江啟臣今說，這是預料中安排，代表民進黨政府進入選戰模式；人民要求不多，只希望兩位主導台灣對外關係的重要官員，對台灣人民說實話就好。
江啟臣質疑，從吳釗燮過去強勢發言來看，不知道吳駐美後，是打算傳達台灣已準備好一戰的想法，還是為台灣避戰跟美方溝通？希望執政者忠實傳達台灣人民期待。
江啟臣表示，蕭美琴已證明自己對國際事務有一定程度了解，期許她讓世界看見台灣美好的同時，別隱瞞世界對台海可能發生戰爭的擔心。
內閣將改組，涉外人事部分，傳出駐美代表蕭美琴與外交部長吳釗燮將職務互換。國民黨立委江啟臣今說，這是預料中安排，代表民進黨政府進入選戰模式；人民要求不多，只希望兩位主導台灣對外關係的重要官員，對台灣人民說實話就好。
江啟臣質疑，從吳釗燮過去強勢發言來看，不知道吳駐美後，是打算傳達台灣已準備好一戰的想法，還是為台灣避戰跟美方溝通？希望執政者忠實傳達台灣人民期待。
江啟臣表示，蕭美琴已證明自己對國際事務有一定程度了解，期許她讓世界看見台灣美好的同時，別隱瞞世界對台海可能發生戰爭的擔心。
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