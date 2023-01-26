國道3號北向225.9公里處內側車道3車追撞，車流一度回堵約2公里。（國道警方提供／楊靜茹南投傳真）

大年初五、26日國道3號南投路段狀況多，上午10時許南向約220公里處有一輛停放路肩車輛火燒車，11時許北向225.9公里處內側車道，又發生駕駛疑似未注意車前狀況，造成3車追撞事故，所幸兩起事故都沒有人受傷，事故發生原因仍待調查釐清。國道警方提醒：「安全距離保持好，養足精神上國道。」

國道3號北向225.9公里內側車道、中興新村路段，26日上午11時31分發生3輛轎車追撞事故，3車駕駛酒測值均為0，車禍事故佔用內側車道，一度造成車流回堵約2公里，直到11時56分才排除並恢復通車，該起車禍並沒有人受傷，詳細肇事原因仍待國道警方調查釐清。

國道警方指出，春節期間國道車流較大，容易有回堵情形，提醒用路人隨時注意車前狀態、保持安全車距，若發現精神不濟，建議至服務區稍作休息再上路；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀況肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。