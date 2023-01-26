5名男子落海後，陸續由漁船、直升機救上船艇。（海巡署中部分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5名男子落海後，陸續由漁船、直升機救上船艇。（海巡署中部分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5名男子今凌晨分乘5艘保麗龍波特船從嘉義縣東石鄉型厝村岸際出海垂釣，航至雲林台子港外海4浬處，疑似一波大浪打來，5艘波特船全翻覆，5名男子隨即落海，所幸每人都穿著救生衣，其中2人自行爬上沙洲後撥打海巡署報案電話，經出動空勤總隊直升機、第四岸巡隊、艦隊分署第十三布袋海巡隊及周邊漁船前往救援，5人皆平安獲救無大礙。

海巡署中部分署指出，清晨4點左右，中部分署接獲民眾撥打118 報案，指台子村漁港外海 4 浬處，有5艘波特船翻覆，5位民眾待救，旋即由海巡署第五雲嘉巡防區指揮部成立應變中心，通報空勤總隊、第四岸巡隊、艦隊分署第十三（布袋）海巡隊等單位及周邊漁船前往現場救援。

海巡署中部分署說，其中有2人被附近漁船發現救起，2人自行爬上沙洲待救，由空偵機以吊掛方式救回台中清泉崗，而第四岸巡隊則派出UAV 無人機至現場海域搜索，上午9點黑鷹直升機尋獲最後1名落海民眾，送至嘉義榮民醫院治療，目前生命跡象穩定，救援任務圓滿達成。

中部分署指出，5人使用的波特船體型小，多半用於水上娛樂活動，如在海上航行，只要有大浪打來，很容易就會翻覆，幸好今落海民眾皆身著救生衣，呼籲民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象、潮汐及體力狀況，並確實穿著救生衣，若發生危難情事急需協助，皆可透過「118」專線請求協助。