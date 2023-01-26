「光源台北2023台灣燈會」將於2月5日至19日登場，國民黨立委林奕華預計於2月辭去立委一職，接任台北市副市長，對於林是否在燈會前就任？台北市長蔣萬安今天表示，相關人事安排都按既定規畫進行，一旦確定都會向外界說明。

蔣萬安今天光華商場數位新天地參加新春開市儀式，對於台灣燈會準備狀況，蔣說，年前就已經邀集各局處針對燈會進行深入討論，包括2月1日就要試營運，以及後續大家關心交通、供電問題，各局處已經申請向台電迴路供電及燈區周邊備用電力等，交通部分請相關局處針對車潮管制人流動線做因應規畫，希望所有民眾朋友都可以來燈會走走。

至於林奕華是否有機會在燈會前就任？蔣萬安表示，相關人事安排都按既定規畫進行，一旦確定都會向外界說明。

針對第三位副市長人選，蔣萬安強調，一直希望台北市人口增加，是希望更多人才來到台北市，留在台北創造人口紅利以及提升台北競爭力，才是真正目標。