據香港《星島日報》報導，香港行政長官李家超在報章撰文表示，香港在兔年繼續邁向「由治及興」的新階段，他日後將聚焦三方面的工作，包括社會逐步復常，跳出疫情陰霾；支持香港創新科技發展和招商攬才，吸引外資重回香港投資。他引用古語︰「大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之力也。」他和特區政府將積極推動社會各界同心協力，帶領香港經濟在新一年重拾動力，勇往直前。

李家超提到香港與大陸實現逐步、有序、全面通關，防疫措施進一步優化。不同出入境口岸都迎來近3年以來的人流高峰，見證大量香港和內地人民穿梭兩地團聚、拜年，親友間互送祝福和問候。在農曆新年期間，香港市面迎候了久違的愉快和喜悅，市面洋溢一片喜氣洋洋，多區辦年貨的熱點人流如鯽、生意暢旺，食肆酒樓團年飯和春茗訂桌踴躍，一連串利多措施為香港餐飲、零售、酒店、旅遊、出口、運輸等各行各業帶來強勁的復甦動力，帶動本地消費和固定資產投資。

李家超展望兔年香港與大陸的經貿旅遊、人民交流邁向復常，更受惠於大陸經濟恢復增長，將更好發揮「背靠祖國，聯通國際」的獨特優勢。香港會更主動對接「十四五」規畫、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」高質量發展等國家戰略，推動北部都會區成為驅動香港未來發展的引擎，積極融入國家發展大局，提升香港國際競爭力。在金融發展方面，他表示會持續優化香港的上市制度，吸引更多優質企業來港上市融資。

提到香港的創新科技發展，李家超指出，最近公布的《香港創新科技發展藍圖》，會制定香港未來5至10年的創科發展方向，將帶領香港發展成為國際創科中心，吸引頂尖人才來港，同時將落實推出全新的100億港元「產學研1＋計劃」，支持產學研協作，推進科研商品化，並加快開發港深創新及科技園和新田科技城，把北部都會區建設為國際創科新城，深化與其他大灣區城市的協作，為國家經濟高增值增長作出貢獻。

就重塑香港的品牌和國際形象，李家超在文中提到特區政府將馬不停蹄與商界、專業界及旅遊界向海內外市場宣揚香港的發展潛力和獨特優勢，招商攬才，吸資引企。他會在下月訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，乘着「一帶一路」倡議10周年的契機，加強香港與兩國的商貿、投資和文化交流。

與此同時，港府不同司局長亦已陸續開展到傳統和新興市場訪問，在國際舞台上講好香港優勢，說好香港故事。李家超表示，年初香港成功舉辦亞洲金融論壇，展現國際金融及商業樞紐的優勢；同時今年香港舉辦的國際大型盛事、賽事及會議不絕，涵蓋金融商貿、創新科技、文化藝術、體育競技、美酒佳餚，將彰顯香港繼續是國際金融、商貿、會議、旅遊的首選之地。