家屬向警方表示，陳女罹有過度換氣宿疾，不知道關西服務區地區既寒冷且風大。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

寒流來襲，連續幾日低溫讓有過度換氣症的旅客吃不消，1名47歲陳姓婦人出遊返北，行經關西服務區休息時，疑似因當地寒冷且風大，下車後一時間無法正常呼吸，幸好當時國道員警正好在附近執行勤務，緊急連絡救護車將女子送醫救治。

國道第六大隊竹林分隊小隊長蔡維中及警員楊雅嵐25日中午在關西服務區執行交通疏導勤務時，約12時左右，1名陳女向執勤員警求救，陳女表示胸部疼痛、無法喘氣，需要救護車。員警立即通報派遣救護車到場，並於現場協助管制疏導服務區壅塞車流，救護車於12點43分左右抵達，並將陳女送往桃園國軍總醫院急救。

家屬向警方表示，一行人到南部出遊，再返回基隆的路途中，於關西服務區稍事消息，不料當地既寒冷且風大，陳女罹有過度換氣宿疾，下車後一時間無法正常呼吸，不知如何是好，經緊急治療、服藥，留院觀察後沒有其他異狀即可出院，家屬對於國道警察熱心為民服務、及時在旁緊急通知救護，深表感激。

國道警指出，春節期間，各服務區將有員警機動駐守，提供民眾即時服務與受理案件，宣導車輛行經行人穿越道應停讓行人優先通行。紅斑馬巡邏車也會在壅塞路段待命，一旦發生事故或緊急狀況，也會立即處理及排除。