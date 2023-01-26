43歲大陸女星章子怡過去以李安執導的電影《臥虎藏龍》紅遍全球，自此戲約不斷，出演多部經典電影，舉凡《十面埋伏》、《藝妓回憶錄》、《一代宗師》等，擁有不少粉絲。近年來章子怡將重心放在家庭生活，專心陪伴家人，日前有網友偶遇章子怡與汪峰帶著一家人到三亞過年，照片流傳至網路上後，引發網友熱議。

網友曬出在三亞餐廳偶遇章子怡與汪峰一家人吃飯的照片，只見照片中兩人都是素顏，章子怡也未多作打扮，以相當休閒的服飾現身，不見明星的架子，吃飯時全程都在耐心照料身邊的小兒子，完美扮演一個賢妻良母的角色，此外身旁坐著的男女應是他們的親友團，讓網友看了直呼：「真接地氣。」

然而，有眼尖的網友發現汪峰疑似面露厲容、眉頭緊蹙，且章子怡的表情也未見喜色，或許心情有些不快。此外，也有人指出身旁的親友坐姿有些拘謹，僅看照片好似能感受到滿滿的尷尬感撲面而來，讓人不免猜測兩人是否吵架了，才會讓這個飯局感覺起來氛圍不佳。

事實上，章子怡和歌手汪峰結婚7年，當初由於名氣懸殊，且汪峰離過婚還有一女，讓外界普遍不看好這段婚姻，並傳出婚變消息。但兩人間的私下互動卻相當甜蜜，只要汪峰舉辦演唱會，章子怡都會帶著兒女們一同參加，曾被陸媒拍到她親暱挽著汪峰手臂，小鳥依人的向汪峰撒嬌的畫面。讓外界相當羨慕這一家子的好感情。