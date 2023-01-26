賴清德在六房媽紅壇前發紅包，約有近千人排隊。（周麗蘭攝）

副總統賴清德今（26日）上午到斗六市的六房媽紅壇上香，他致詞表示，民進黨應該要為台灣完成下一個使命就是守護台灣，未來要拚經濟、強國防，就像身體健康就不怕病毒，產品好就不怕競爭，國家力量強就能保護自己。

立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍等人今陪同賴清德上香，現場約有近千名民眾等著拿紅包。

賴清德上香後致詞先說吉祥話，他表示六房媽不只保祐台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束、四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、賺大錢。

他說，中華民國112年歲次癸卯年，卯時就是早上5點到7點，快要日出的時刻，一天要開始的時候，也是充滿希望的時候，雖然國際上傳說今年全球景氣可能不太好，但台灣進歲次癸卯年，是充滿希望的一年，他祝福大家在六房媽的神威保祐之下，生意興旺、事業鴻圖大展、求財得財、求利得利、走東西行南北賺錢穩達達、大富大貴。

賴清德話鋒一轉說，雲林在立委劉建國以及黨公職人員帶領打拚之下，應該要為台灣完成下一個使命，就是守護台灣，促進台灣的民主、和平與繁榮發展，也就是要拚經濟、顧民生，經濟的成果應該讓每個人都享受得到，不是少數人拿去，這樣社會才會安定和諧。

他說，另外，要共同打拚強國防，國防一定要強才能夠保護自己的安全，才能夠確保兩岸以及印太和平，這個道理很簡單，身體健康就不怕病毒，公司的產品若好就不怕競爭，國家也一樣，國家的力量如果強、經濟好、國防強，自然而然就能夠保護自己，他就用這些話向大家請安問好，邀請大家共同打拚。