特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三（25日）被問及特斯拉競爭對手時，他回應稱尊重中國車企，並指中國大陸是世界上競爭最激烈的市場。馬斯克雖未點名任何一家大陸車廠，不過盛讚「他們工作最努力、也最聰明」，他預測，大陸將誕生一家僅次於特斯拉的電動汽車公司。此前，馬斯克猛誇大陸工人超敬業，工作到半夜三點。

路透報導，大陸是特斯拉第二大市場，在2022年占比達到全球電動汽車總銷量的三分之二，也是特斯拉最大生產重鎮。

馬斯克周三在財報電話會議上，被問及特斯拉的競爭對手時，他回應稱尊重中國車企，並指中國大陸是世界上競爭最激烈的市場。

儘管馬斯克沒有點名任何一家大陸車廠，不過盛讚「他們工作最努力、也最聰明」，並預測，大陸將產生一家「極有可能僅次於特斯拉」的電動汽車公司。特斯拉在大陸的電動車競爭對手，包括小鵬、蔚來和比亞迪。

特斯拉最近提拔中國區執行長朱曉彤負責掌管美國工廠，以及北美和歐洲的銷售業務。

馬斯克說：「我們的團隊在中國大陸取得成功，我們能夠吸引大陸最優秀的人才，所以希望這種優勢能持續下去。」

馬斯克此前曾大讚大陸工人和競爭對手。2021 年，他稱大陸汽車製造商是「世界上最具競爭力的」，其中一些公司非常擅長軟體。他還表示，去年疫情封控期間，大陸工人一直工作到凌晨3點，以維持特斯拉工廠的運轉。

法新社報導，特斯拉去年第4季獲利為37億美元，年增59%，營收243億美元、增幅37%，原因跟前一年同期相較，交車量增加31%。

特斯拉表示，2023年交車量將達到180萬輛，較2022年約140萬輛產量提高約31%，比2022年交車量130萬輛多出37%。雖然預測今年交車量達180萬輛的「超前」目標，但仍引發外界質疑。