雲林一名人妻3年前發現丈夫外遇，小三是名越南籍八大行業女子小芳（化名），她後來與弟弟曾半夜一同躲在小芳住所外想抓姦，雖目睹丈夫進入屋內，但警方到場前丈夫已先離開，小芳則堅決否認外遇，該人妻最後等到天亮，法官審酌男子與小三的對話，曾互稱彼此老公、老婆，判男子需賠償10萬。

判決書指出，該名正宮主張丈夫在婚姻關係仍存在時，與一名越南籍女子小芳外遇，該名人妻3年前被親友帶到雲林某房間內發現丈夫與小芳共處一室，決定向丈夫提告求償60萬；但丈夫卻稱2人只是普通朋友關係，他沒有那麼多錢可賠償；法官認為男子曾向小芳傳訊息「愛老婆」、「老公先忙」，小芳回「愛老公」、「老公小心」。

男子則辯稱小芳在八大行業上班，都是這樣賺錢，後來在去年10月14日言詞辯論開庭時已承認其與小芳認識，且交往幾個月；當時正宮的弟弟與她開車在房間外目擊男子與小芳進入房內，他們隨即報警，不過男子先離開後，小芳不肯承認，正宮與弟弟等到天亮才離開，弟弟還說男子有買菜跟肉在該處烹食，應該已與小芳同居一陣子，交往至少3、4個月。

法官認為男子原本稱只是朋友，後來又改口承認交往，已確實侵害到妻子配偶權，認定男子稱朋友關係僅為卸責之詞，不足採信，最終認定他確實與小芳發生婚外情，裁定應賠償妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。