農曆年前，台南市各戶政事務所陸續接獲民眾反映，接到自稱戶政事務所人員或語音電話，詢問是否洽辦或委託他人辦理戶籍案件？其中有不少民眾剛好才去戶政辦事，險遭詐騙話術套取個資。民政局指出，戶政事務所反映類似詐騙電話不下數十起，提醒民眾小心防範。

民政局強調，戶政事務所不會以語音或電話詢問民眾個資，過年前陸續有民眾致電詢問戶政事務所「我才剛去戶政辦事情，你們還來電確認個資，甘有影？」即有戶政事務所反映已接獲近10起民眾來電確認，顯示民眾都很機警，此外，也有民政局主管受託幫人代辦案件後，也接到語音詢問「你最近是否剛幫人辦理案件，需要查證相關個資」的來電，趕忙致電戶政事務所確認。

民政局長姜淋煌表示，最近詐騙集團常以「委託」辦理案件為，戶政事務所須進行查證為理由，企圖騙取個資，他重申，戶政機關不會以語音或電話詢問民眾個人資料，民眾可循正常管道求證，避免受騙上當。

台南警方則指出，最近沒有接到民眾遭假戶政人員詐騙的案件，但仍提醒民眾只要接獲任何可疑、騙取個資的電話，都須提高警覺，可打165反詐騙專線查證。