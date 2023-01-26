彰化社頭清水岩，大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，整體運勢呈現中上。（吳敏菁攝）

彰化社頭清水岩，大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，整體運勢呈現中上。（吳敏菁攝）

彰化社頭清水岩，大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，整體運勢呈現中上。（吳敏菁攝）

彰化社頭清水岩，大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，整體運勢呈現中上。（吳敏菁攝）

彰化社頭清水岩有近300年歷史，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，26日上午廟方依循古例傳統，擲筊抽「觀音佛祖籤」，國運籤詩云「月出光輝四海明、前途祿位見太平，浮雲掃退終無事、可保禍患不臨身」，廟方解釋，屬於中上籤，有波折，但能化險為夷，工商、農牧也都是漸入佳境。

清水岩主祀三寶佛，四周環境優雅，林木蒼鬱，又有山泉清流，每逢春到人間，萬物復甦，春意盎然，「清水春光」譽為彰邑八景之一。新春期間，吸引遊客、信眾來行春、拜拜，沉澱心靈，祈求平安，後山爬古道，吸飽滿腔清新空氣。滿園栽滿各式各樣的茶花，「春來花發好運發」還讓人一睹傳說中茶花品種。

清水岩初五抽國運、工商和農牧籤也備受各界關注，初五，參拜人潮絡繹不絕，紛紛等候在一旁期待寺方抽籤，今年3支籤，分別由主委蕭秀梅、副主委蕭惠仁和委員陳正雄擲筊，都是一次就得聖筊。

國運籤抽得中上籤，工商抽得中籤，籤詩云「孤燈寂寂夜沉沉、萬事清吉萬事成，若逢陰中有善果，燒得好香達神明」。農牧抽得中上，籤詩云「於今此景正當時、看看欲吐百花魁，若能遇得春色到、一洒清吉脫塵埃。」

清水岩寺副主委蕭惠仁解釋，國運籤為「中上籤」，籤詩寓意及想，雖有波折，終將化險為夷，一切都會好轉。工商籤雖云夜沉沉，但行善可以得到助力，會慢慢起運，眼前要先等待。農牧籤抽得中上籤，顯示有好收成和銷路，入春後漸好，要把握時機。

清水岩迎接新春，佈置花燈，社頭鄉也名產多多，除了織襪名振全國、芭樂是全縣產量最多，山林優美、古道蜿蜒，參訪寺廟，正殿懸有「慈雲廣被」、「南海慈航」兩塊乾隆、道光年間古匾，廟內雕樑畫棟、古色古香，後方有一條「十八彎古道」，古道起點有停車場，從清水岩一路走到縣139乙道路上的鹿鳴附近，爬山踏青，新春健身神清氣爽更有力氣迎接新的一年。