不少人都聽過常折手指恐讓手變形或受傷，復健科醫師李薇分享，美國一位醫師昂格爾以自身的手指做實驗，每天折左手的手指，持續60年以後，發現左右手的手指大小沒有太大變化，軟骨的厚度也無差異，由此可見折手指和手指變形、變粗並無正相關。

復健科醫師李薇在節目《健康多1點》上分享，有網友來信詢問，兒子很喜歡折手指，常折到發出啪啪啪的聲音，讓他很擔憂折手指是否會使手指變粗，甚至導受傷或增加罹患退化性關節炎的機率。

李薇表示，人體的關節分3種，分別是纖維關節、軟骨關節及滑液囊關節，其中滑液囊關節又稱做「滑膜關節」，這種關節裡面有很多滑囊液，可以幫助關節彎曲和伸展時，有很好的釋壓與流動，減少關節受傷，所以一般滑囊液關節都是能做很大活動度的關節，像是肩膀、膝蓋或手指。

李薇指出，「滑囊液」顧名思義就是裡面有很多液體和氣體，也就是氣體溶解在液體裡面。2015年一個研究團隊觀察核磁共振的影像，發現當手指彎曲的時候，手指關節裡面的滑囊液會變換位置，關節裡面會產生負壓，甚至會形成一個空腔，有些人認為是液體中的空氣被擠出來，進而形成空腔，當空腔被擠壓爆破以後，就會發出爆破聲，也就是折手指的聲音。

李薇也說，根據上面所提到的原理，大家應該都有發現，一般狀況下，折過一次手指以後，下次再折必須要間隔一段時間，才會再出現啪啪啪的聲音，因為空氣再度溶解到滑囊液中至少需要20分鐘的時間。

李薇說，過度使用手部，例如長時間搬重物或從事勞動工作的人，容易發生關節軟骨退化的狀況，進而導致手指變形、變厚。除此之外，罹患退化性關節炎、類風溼性關節炎等自體免疫疾病，也可能使手指變粗。

李薇分享，美國一位醫師昂格爾（Donald L. Unger）從小就喜歡折手指，經常因為折手指被媽媽罵，後來他成功考上醫學系，立刻決定以自己做實驗，每天折一遍左手手指，持續60年後，比對左右手的X光片，結果發現不管是直徑、寬徑及軟骨厚度都沒有差異，而這位醫師也獲得2009年的搞笑諾貝爾醫學獎。

李薇表示，折手指不會讓手指變粗，也不會導致罹患退化性關節炎。如果折手指只是個習慣，那就沒什麼問題，但如果折手指的原因，是因為覺得手指或肌肉過緊、關節腫大或韌帶有問題，就要特別注意。