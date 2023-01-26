南港主題燈。（北市民政局提供／張芷瑜台北傳真）

2023年台灣燈會睽違23年，再度回到台北，將於2月5日展至2月19日，除了主要展區，十二行政燈區也各有特色，北市民政局表示，士林燈區打造主題燈「光兔」，創作30隻閃爍小兔子，大同燈區則以「愛戀稻埕」主題，妝點3大燈飾，邀民眾一起來走逛。

士林燈區選在士林新地標台北表演藝術中心策展，運用舞蹈發想，延伸出「舞動」及「藝術」兩個主軸，結合「光源台北」概念，利用光影、藝術、舞蹈、表演、遊玩、美食呈現士林燈區主題「光舞藝遊 兔耀士林」。

士林區長洪進達指出，主題燈「光兔」由黑川互動媒體藝術團隊及聲音藝術家鄭乃銓共同創作30隻連續躍動閃爍的小兔子，以及三區光環境，喜兔廊道與叢林中穿梭兔子的「兔耀Shilin」，聯名幽默詼諧温咖啡，為士林打造專屬字句「不一樣的士林 x 温語錄」，讓民眾在士林光舞漫步。

大同燈區則以「愛戀稻埕」主題，分別在大稻埕的永樂廣場、大稻埕公園及迪化北街十連棟3大展區，妝點「心願樹」、「心心相映燈」、「幸福織樹」等3大燈飾，燈會期間也安排「花之風帆」遊船體驗，除讓民眾欣賞河岸風光，還可從大稻埕搭到關渡，參觀北投燈區。

民政局表示，大同除了3大展區外，今年還結合年貨大街的福氣萌兔、共創燈籠，延續新年歡樂氣氛，燈會期間適逢西洋情人節，區公所也特別與台北霞海城隍廟、迪化商圈店家、大稻埕碼頭等商家合作，2月11日辦理單身聯誼，盼單身男女覓得良緣。

南港燈區從台北流行音樂中心出發，以「港動兔兔．閃耀北流」為燈區主題，主題燈不同於固定式展出的燈飾，而是於北流文化館建築牆面，融合科技投影、音樂、藝術等元素，每晚6至10時定時播放光雕秀；文化館兩側的行道樹也掛上閃閃樹燈，迎接燈節到來。

民政局也說，南港燈區2月4日開幕，當日下午3時起至6時，現場除了發放兔年小提燈，還有蝶谷巴特燈籠親子DIY、精采表演與有獎徵答，歡迎大小朋友一同走進南港新地標，此外，2月19日也舉辦單身聯誼，透過皮件DIY，讓參加者拉近彼此的距離。