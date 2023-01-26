總統府昨（25）日宣布前副總統陳建仁將接任行政院長，副院長則傳出會由前桃園市長鄭文燦擔任。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，陳建仁與鄭文燦都曾涉及學術不倫，且陳還有護航高端疫苗的爭議，任用他們會給人民進黨沒反省的感覺，同時，陳組閣恐會讓總統蔡英文權力更大，屆時身兼黨主席的副總統賴清德恐怕要擔心了。

徐巧芯今接受《中天新聞》訪問時指出，疫苗爭議是民進黨去年大敗的原因之一，但現在蔡政府卻把當初護航高端疫苗的陳建仁放到高位上，她直言新內閣「換湯不換藥」，蔡政府完全沒有要檢討、反省的意思。

另外，徐巧芯表示，陳建仁與鄭文燦過去都曾涉入抄襲爭議，蔡英文任用他們，就代表民進黨根本不把抄襲風波當作九合一選舉慘敗的原因之一。

徐巧芯也提到，陳建仁與蔡英文的關係非常緊密，若真如部分觀點推測，蔡是為了避免跛腳，才找了一個最聽話，且自己最信任的人擔任院長，那就等於是總統「府院一把抓」，她將能繼續掌控民進黨的權力結構，那麼賴清德就要擔心了。