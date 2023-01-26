總統府昨（25）日宣布前副總統陳建仁將接任行政院長，陳日前才稱總統蔡英文從未徵詢過他，外界更盛傳蔡政府面臨「找不到行政院長」窘境，不料春節幾日結局大轉彎，再掀熱議。臉書粉絲專頁「工程師看政治」認為，這次行政院長會如此難產有兩項主要原因。

針對新任行政院長直到春節過了快一半才確定，「工程師看政治」直言，「國家沒有行政院長」是今年春節一個很特別的現象，民進黨花了2個月看來看去都無人能用，於是出現了中華民國近40年來最詭異的場面之一，全民歡慶新年，卻沒有人知道現在的行政院長是誰。

該粉專表示，交通部前部長林佳龍因台鐵事故連連而下台，新北市選舉又大敗，論本事、名望、資歷，此時都不適合接閣揆；桃園市前市長鄭文燦原預定人選，但因論文抄襲確定，若被撤銷學位的人反過來變台大最上層主管單位，輿論肯定不會好看；其它如顧立雄、王美花、蘇嘉全，國政專業近乎零。

綜觀以上，難道是全台人才乾涸見底，都沒有人能出來嗎？該粉專指出，背後的原因有兩個，首先，是因民進黨太過腐敗、黑幕太多，有才之人多不肯為黨所用、不想同流合污，不願被同儕側目而視，不願自斷政涯，所以走出黨外就難有選擇。

另一方面，該粉專提到，依照民進黨的黑幫個性，本來就很少任用「自己人」以外的人，它們是高度團結的利益集團，肥水總是自家人優先分配，祕密也只有自家人會幫忙保守，外人只能看門，無法加入核心，雖然有林全、李世光等例外，但很少見，事實上，能秉持專業跟良心的人都做不久，即使上任也改變不了什麼。