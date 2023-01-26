台南市安南區媽祖宮里的鹿耳門天后宮依循往例，大年初五跋「四季公籤」，今年跋出四季籤屬中上籤，顯示「春有佳運，可全力把握適當衝刺；夏則延續佳運持續努力；秋則需付出努力，才能獲得好收成；冬則宜保守行事。

台南鹿耳門天后宮今年跋出的「四季籤」分別為：春籤乙卯第8籤「禾稻看看結成完，此事必定兩相全；回到家中寬心座，妻兒鼓舞樂團圓。」夏籤丁未第22籤「太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。」秋籤乙酉第11籤「靈鷄漸漸見分明，凡是且看子丑寅；雲開月出照天下，郎君即便見太平。」冬籤庚辰第39籤「意中若問神仙路，勸爾且退望高樓；寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。」

廟方指出，四季籤為預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢，供行事參考，整體而言，今年四季籤屬中上籤。

鹿耳門天后宮每年農曆大年初五開工日，舉辦「跋四季籤」，今天由南智捷汽車總經理馬忠榮、全球安聯科技董事長張土火、遠東百貨經理許俊明、國立台南大學國語文學系教授林登順等4位，分別擔任春、夏、秋、冬四季跋籤司禮官。

上午10點，司禮官向開基鹿耳門媽行上香禮後、開籤筒，依春、夏、秋、冬四季時序分別跋籤，由於須連續跋得3次「聖桮」方得定籤，連跋數支未能定籤時，在場圍觀群眾也屏息以待，起手春籤第8支定籤後，依序為第22、11、39支，本次跋籤用時約30分鐘。

廟方強調，每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考，今年四季籤顯示為春有佳運、結果當成，可全力把握適當衝刺；夏則延續佳運持續努力；秋則需付出努力，才能獲得好收成；冬則宜保守行事、蓄積能量。廟方指出，跋得公籤，信或不信，自在人心，跋籤活動雖提供庶民行事參考，但也可讓當政者斟酌。