美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在最近出版的回憶錄中提到,他認為2019年印度與巴基斯坦2大擁核國差點爆發核戰,雙方都認為彼此準備進行核武打擊,美國團隊在努力一番後說服了印度與巴基斯坦彼此並沒有要動用核武,避免了可怕後果。

英國廣播公司(BBC)報導,美國前國務卿蓬佩奧24日出版回憶錄《寸步不讓:為我愛的美國而戰》(Never Give an Inch: Fighting for the America I Love,暫譯),他在書中提到,認為2019年2月印度與巴基斯坦差點為了克什米爾(Kashmir)爆發核戰。

衝突起源於當年2月14日,一名自殺炸彈客駕駛汽車在印度控制的查摩與克什米爾(Jammu and Kashmir)首府斯利那加(Srinagar)20公里外高速公路上,攻擊一輛載運印度中央後備警察部隊(Central Reserve Police Force, CRPF)的巴士,釀成至少44名印度軍人死亡,以巴基斯坦為基地的伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」(Jaish-e-Mohammad)隨後宣稱犯案。

印度後續展開反擊,跨越中印實際控制線(Line of Actual Control)空襲巴基斯坦境內的武裝份子,並且宣稱殲滅大批武裝份子,巴基斯坦則稱擊落2架印度軍機、俘虜1名飛行員。

蓬佩奧在書中寫道,他不認為「這個世界真的知道2019年2月印巴對抗差點演變成核戰」,他自己也不知道確切答案,只知道「非常接近」。

他說印巴衝突升溫時,他正在越南首都河內參加一場與北韓談判核武的峰會,他被叫醒與一名印度代表商談,「他相信巴基斯坦人已經開始準備核武、進行打擊,他告訴我,印度正在盤算升級」,「我告訴他什麼都別做,給我們1分鐘處理問題。」

蓬佩奧提到他開始與當時的美國國家安全顧問波頓(John Bolton)著手處理問題,包括聯繫上當時的巴基斯坦陸軍參謀長巴吉瓦(Qamar Javed Bajwa),告知他印度方面的說法,巴吉瓦則回應不是事實,反而認為印度正在準備祭出核武。

他寫道:「我們花了幾小時,以及我們在新德里、伊斯蘭馬巴德的團隊的出色表現,才說服雙方彼此沒有準備動用核武。」

蓬佩奧補充說:「沒有其他國家會做到那晚我們所做的,來避免可怕後果。」

針對蓬佩奧的說法,至今印度及巴基斯坦都未回應。