苗栗縣長鍾東錦26日上午前往竹南鎮龍鳳宮參拜並向鄉親拜年。（謝明俊攝）

立委陳超明夫人吳麗利前往竹南鎮龍鳳宮觀賞大龜王。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳宮今年大龜王價值高達120萬元。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳舉行乞龜擲筊，必須擲出聖杯才可帶回祈福金龜。（謝明俊攝）

民眾利春節前往財神廟祈求好財運。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日上午前往竹南鎮龍鳳宮參拜並向鄉親拜年。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮每年春節都會舉行乞龜祈福擲龜王活動，今年的大金龜價值高達120萬元，再度由國內力大生投公司所乞得，另外，還有數10座大小不一的祈福金龜，由數10萬元至1萬2000元不等，都由信眾在媽祖面前擲出聖筊後請回住家公司，信眾都相信祈福金錢龜能助個人公司財富旺盛。苗栗縣長鍾東錦26日特別前往向信眾們致意，祝福所有縣民福氣安康賺大錢。

竹南后厝龍鳳宮擁有全台最高媽祖神像聞名，每年的春節至元宵節期間，廟方都會舉辦乞龜祈福擲龜王活動，以及猜燈謎、做元宵湯圓、製花燈等系列活動，讓竹南地區春節期間熱鬧滾滾。相傳乞龜活動已傳承百餘年歷史，過去農業時代，信眾會向媽祖擲筊乞求福龜保佑全家平安，以往的福龜是用紅龜粿或是紅龜包所組成，乞得的福龜帶回家中，給家人親友及左右鄰居分食，以分享福氣保佑平安。前一年乞龜順利者，隔年須以加倍的福龜還願，有的成功商家甚至會獻上數百斤的福龜來還願。

由於時代演變，分食紅龜裸或紅龜包的習慣已經大幅減少，有的廠商建議改以現金製作福龜來代替，便於搬動及長期供奉保存，廟方在信眾的建議下才改成現在的祈福金龜來供信眾乞福。除了廠商認購的金福龜外，廟方也會製作小型的金福龜供信眾現場擲筊，只要擲得聖杯就代表媽祖同意，可以將祈福金龜請回供奉。

26日上午，龍鳳宮的乞龜祈福擲龜王平安文化祭正式上場，現場最大的龜王價值高達120萬元，是由力大生技公司所乞得，苗栗縣長鍾東錦特別前往龍鳳宮參拜，並向現場民眾拜年，祈求全體縣長平安幸福。