屏東海生館喜迎兔年，邀請大家一起看「海兔」，有別陸地兔寶寶白白嫩嫩的樣子，實為軟體動物海蛞蝓的「海兔」擁有很多不同的模樣。（謝佳潾攝）

屏東海生館喜迎兔年，邀請大家一起看「海兔」，有別陸地兔寶寶白白嫩嫩的樣子，實為軟體動物海蛞蝓的「海兔」擁有很多不同的模樣，牠的卵團也相當吸睛，看起來像是一團泡麵，逗趣模樣讓遊客看得樂開懷，也擁有個不一樣的兔年新開端。

屏東海生館指出，「海兔」是軟體動物裸鰓生物無盾目海蛞蝓，牠有很多不同的模樣，但同樣的特徵是頭頂有一對嗅角，身體從尖而瘦長拉至體寬的尾部，有時看起來就像是小白兔的側面，因此有了這個逗趣的稱號。

飼育員表示，「海兔」主要生長在潮間帶與亞潮帶海域，以各種海藻為食，體色和花紋會與棲息環境中的海藻相似，是相當高級的隱身術，不易被敵人發現，在海中要細心加耐心才能發現牠的蹤跡。

飼育員說，「海兔」是雌雄同體的生物，交配需異體受精，主要把卵產在堅硬底質或是岩石上，而海兔的卵團也相當吸睛，看起來就像是一團泡麵。

飼育員說，海兔的卵團數量極多，有些甚至可達數百萬的數量，這是因為產卵的數量雖然很多，但大多會被其他生物給吞食，所以「海兔」在繁殖季節時會奮發「兔」強的多次產卵，提高孵育率，又稱為卵海戰術。

海生館強調，新春期間，遊客除可在台灣水域館內看到「海兔」外，還有2個體驗活動可以親自到潮間帶近距離觀察「海兔」，如每年4月開放的夜巡海生館，將帶領遊客一探夜間潮間帶的熱鬧場景，而夜宿海生館則會帶大家走進日間的潮間帶，當中「海兔」就是重點觀察生物之一，讓民眾實際尋找隱身於岩石群中的「海兔」，來一場探險之旅。