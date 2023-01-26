頭份市正興路人行道改善工程業已完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市北橫公路頭份大橋至中正一路間正興路段，為配合頭份大橋全面整修，頭份市公所爭取中央預算將兩側人行道全面整修更換鋪面，繼去年頭份大橋整修工程完工後，正興路人行道工程也在春節前完工，將給北橫公路帶來全新景象。

苗栗縣北橫公路是由頭份市中華路口至三灣鄉台3線止，在頭份大橋北端至中正一路間的正興路，是由頭份市公所負責養護，由於這個路段啟用已超過20年，原有人行道鋪面多處毀損，加上當年種植的行道樹樟樹都已長大，樹穴空間不足，甚至部分樹根隆破人行道鋪面，頭份市公所因而在2020年12月底向內政部營建署爭取提升道路品質計畫補助，2021年4月終獲營建署同意補助總經費為2350萬元。

頭份市公所指出，這項工程起點自正興路(中正路口)起，往南至隆恩路口止，全長約475公尺，以提升道路景觀風貌與友善人行空間為主軸，將人行道空間全部拓寬，並整平改善人行道地坪隆起破損部分，工程於去年5月13日開工，如期於去12月20日完工，並通過驗收。

頭份市公所指出，這項工程主要串聯市區人行道無障礙通行路網，同時排除人行道路障，建置完善的徒步生活空間，改善行人無障礙環境、提供民眾安全步道與休憩空間、營造綠美化之道路景觀軸帶。

頭份市長羅雪珠表示，藉由這次的補助案改善境內區域風貌景觀及周邊設備，提供民眾優質步行生活環境，並創造頭份市之景觀軸帶，市公所將持續推動整頓人行道及道路系統，並營造整齊且具景觀特色的頭份市街區風貌。