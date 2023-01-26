新北一處應召集團前年被查獲吸收2名未成年少女賣淫，集團直接寫「外表鄰家小女孩」、「性經驗不多，等待調教和開發」等詞，其中1名少女甚至已被家人通報為失蹤人口，而集團成員中還有職業軍人與其女友，2名男性成員被依違反《兒少性剝削防制條例》判刑2年、緩刑5年；軍人女友則裁定交付保護管束。

判決書指出，3名少年明與一名男子為應召集團，分別在微信（WeChat）進行派工、排班、接客、接送等工作，並吸收未成年少女A女、B女，每次交易在3千元至1萬元不等，其中2名男子被依違反兒童及少年性剝削防制條例判處緩刑5年，緩刑期間付保護管束，壹年內完成12小時法治教育。

檢方提出上訴稱，該集團明目張膽標榜是「幼齒學生」、「外表鄰家小女孩」、「性經驗不多，等待調教和開發」等詞為廣告，並貼上稚嫩女性器官照片以誘惑男客。且B女被查出是遭家人通報為「失蹤人口」，案發時未滿16歲，仍是在學學生，領有輕度智能障礙，B女母親得知本案時，深覺家門不幸、名譽受損。

案發後，B女在安置期間透過心理諮商、身心科藥物等各種方式協助穩定身心，A女在案發後也在安置中。原審量刑過輕，未能罰其當罰，難收懲罰之效，亦令被害人難以甘服，請更為適當判決。二審高等法院認為兩人對少女影響甚鉅，不宜減刑，但審酌無前科，並各以10萬和解，宣告緩刑5年，條件是應參加法治教育12小時。可上訴。