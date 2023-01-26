本土疫情連降4天以來，今天再度回升，新增病例數較上週四增加約5.0％。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析有兩種可能，一是疫情處於低點的起伏，二是春節期間未通報的個案數回補。

莊人祥指出，除夕當天（21）公布個案數較上周同期增加3％，之後初一到初四都是下降，今天再度轉為增加，推測有兩種可能，一是本周疫情仍在低點，但有起伏，二是春節期間有些民眾尚未通報，到了初四陸續回補，因此今天看起來個案數比較多。

我國持續監測大陸疫情變化，據統計，金馬小三通入境旅客連續兩天陽性率掛零後，24日再度出現2例陽性，陽性率回升至5.1％。莊人祥指出，陽性率微幅增加和抽樣人數有關，因為金馬專案入境人數不多，所以陽性率看起來變動較大。另24日大陸直航入境旅客亦驗出25例陽性，陽性率為2.6％。

金馬春節小三通專案入境預計實施到2月6日，是否有機會擴大開放非金馬居民，恢復疫情前的小三通運作模式？莊人祥指出，陸委會將召集各部會討論，預計下周討論。

至於指揮中心針對大陸入境旅客全面篩檢，原定執行至1月31日，是否會延長實施？莊人祥表示，目前仍在春節假期中，預計下周討論。