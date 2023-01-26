春節期間造訪石龍宮的香客絡繹不絕，「拜泡麵、吃泡麵」成了該土地公廟的特色。（楊靜茹攝）

石龍宮工作人員每天得拆約500箱泡麵，拆箱拆到手軟。（楊靜茹攝）

南投縣中寮山區的傳奇土地公廟石龍宮，春節期間天天香客盈門，信眾扛著一箱箱的泡麵來祭祀，拜完不忘吃1碗泡麵求好運。工作人員說，這是全台唯一24小時土地公廟，大年初一至初四湧進20多萬名香客，他們每天得拆約500箱泡麵供應香客食用，推估每天至少嗑掉1萬5千碗泡麵。

石龍宮位於中寮鄉永和村樟平溪旁，主要祭祀土地公，民眾通常準備花生、麻糬等祭拜，不過1980年代全民瘋大家樂，經常有信眾三更半夜呼朋引伴到石龍宮求明牌，因宮廟位置偏遠無處覓食，有人帶整箱泡麵來止飢，吃不完就留給其他人享用，有人吃了泡麵中大獎，又買泡麵來還願，因此「拜泡麵、吃泡麵」成了石龍宮的特色，俗稱「泡麵土地公」。

農曆春節連假長達10天，加上疫情趨緩，造訪石龍宮的香客絡繹不絕，工作人員人忙著拆箱泡麵，手幾乎沒辦法停下來，再將各式泡麵放進一簍簍的籠子，免費提供給香客享用。工作人員說，每天得拆約500箱泡麵，拆箱拆到手軟，推估每天至少嗑掉1萬5千碗泡麵。

「泡麵倉庫、泡麵山，真的很神奇。」從彰化來祭拜的香客驚呼，他們也是慕名而來，特地帶了2箱泡麵來拜拜，祈求土地公庇佑全家身體健康、平安，事業順利發大財，拜完一定要跟風，在這邊吃1碗經過土地公加持的泡麵。

石龍宮主委吳秋福指出，春節期間每天都湧進5萬名以上的香客，初三、初四約7萬人，香客準備一箱箱泡麵祭拜，若沒帶走，就提供給香客自由取用，每隔一段時間就捐贈給附近國中小學生、弱勢團體等食用。