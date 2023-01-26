客場之旅以全勝作收的七六人，26日終於回到溫暖的主場作戰，面對本季戰績同樣亮眼的籃網，這也是前費城雙星恩比德（Joel Embiid）、班西蒙斯（Ben Simmons）拆夥後首度同台較勁，現場的火藥味相當濃厚，整場比賽總共7次技術犯規，首節就出現了4次，籃網方面少了杜蘭特（Kevin Durant）後難以抗衡，最終七六人以137比133捍衛主場，拿下近期6連勝。

Nic Claxton Joel Embiid pic.twitter.com/WeNpq6avz4 — That's a highlight (@ClipIt_NBA) January 26, 2023

去年11月班西蒙斯首次回到費城主場出賽，不過當時恩比德並未上陣，這場比賽也是2人第一次站上球場對決，而焦點卻不是在他們身上，本季數據全面上漲的克萊斯頓（Nicolas Claxton）面對恩比德豪不畏懼，單場轟下25分、11籃板及2火鍋，惹得恩比德心浮氣躁，反而是找上了克萊斯頓大吵一架，雙雙吞下了技術犯規作收。

Sixers fans loving Joel Embiid vs Ben Simmons



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Joel Embiid putting Ben Simmons in a box 😂 pic.twitter.com/MczHNTWBi8 — Brock Landes (@LandesBrock) January 26, 2023

Ben Simmons wants nothing to do with Joel Embiid 😂😂 pic.twitter.com/b9l7DK1g2I — John Clark (@JClarkNBCS) January 26, 2023

班西蒙斯也沒閒著，他得力抗滿場震耳欲聾的噓聲，而每當恩比德成功找上班西蒙斯對位時，現場鼓譟聲就更大了，班西蒙斯就算持球成功切入，沒有外線投射能力的他也不斷遭到恩比德擋下，全場他以7投5中攻下12分、5籃板及5助攻，此外班西蒙斯也毫不意外重現了當年季後賽對決老鷹，在禁區龜縮不出手的名場面。而恩比德此戰效率也不高，整場只命中了6球，靠著13顆罰球全進才將得分拉到26分，另有10籃板、2抄截。

Oh noo… 🙈🙈🙈



Ben Simmons passes up ANOTHER dunk on the SAME hoop he did so in the Hawks series



& then was bailed out by the guy who tried to bail him out in the aforementioned series in Matisse Thybulle lolll pic.twitter.com/c5c6rLjfNm — Siddharth (@JasonSidd) January 26, 2023

末節籃網靠著塞斯柯瑞（Seth Curry）的三分球，剩下4分鐘時追成120比120平手，此時前面以組織球隊為主的哈登（James Harden）跳了出來，連續2顆三分球又將比數拉開，奠定了勝利的基礎，最終七六人成功力抗籃網，繼續以3場勝差緊追東區龍頭塞爾提克。