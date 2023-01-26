新年到，新年好，荷包一路賺飽飽！農曆新年到廟宇走春拜拜是許多人的過年必備行程，尤其到各大財神廟求錢母、發財金，祈求財神保佑財運滾滾，更是大家春節必做的事之一！想財富自由躺平耍廢嗎？想偏財運爆棚大樂透、威力彩通通中嗎？想達成這些願望，除了腳踏實地的認真努力之外，有時候也得靠機運。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，幫你介紹十大網路聲量最高、備受網友歡迎的求財廟宇，一起用真心誠意祈求財神眷顧，有拜有保庇啦！

No.10 南投埔里／寶湖宮天地堂地母廟

位於南投的天地堂地母廟是近期IG爆紅的埔里景點之一，色彩飽和、蒼巒疊翠的壯麗建築甚至被網友封為「台版青瓦台」。廟中主要祭祀「地母」，另外也供奉關聖帝君、九天玄女、文昌帝君、城隍爺等神祇。地母是主宰大地山川之神，與主宰天界的玉皇上帝並列，為道教四御之一，也因此有有「天陽地陰，天公地母」的說法。

除了居高臨下的美麗景色與漂亮好拍、充滿新舊交融特色的廟宇設計，讓它成為近年網美們到南投必訪的打卡熱點之一，廟方提供的補庫金、財庫蓮花、元寶山、九品蓮花燈等祝禱儀式，也幫吸引不少想要補財庫、添好運的信徒前往。

No.9 高雄苓雅／關帝廟

主祀關聖帝君的高雄關帝廟香火鼎盛、歷史悠久，是備受信徒崇敬的寺廟。除了主神關公之外，一樓的財神殿也供奉了五路財神、四面佛以及福祿壽三吉神，因此吸引了眾多想祈求升官發財人前往祭拜，希望能藉此添補好運、廣收五路財氣，據說連許多政壇名人和商業大老們都是忠實信徒。

另外，還有網友分享高雄關帝廟的「無敵拜法」！可以買一份兩百元的「發財金」，寫疏文求財運後，將內附金箔貼在一樓入口的「金牛」上，保證一整年財運亨通，「遇到業績淡季一定要來拜」、「台語說『貼牛角賺錢穩嗒嗒』，所以我都把金箔貼在牛角上」。

NO.8 南投中寮／石龍宮

南投求財景點再+1！位於南投中寮的石龍宮，其實並非祭祀財神爺的廟宇，而是祭拜土地公。相傳在「大家樂」盛行的年代，民眾都會到石龍宮求明牌，各行業的業務員來此求業績也都很靈驗，於是慢慢將石龍宮的名氣傳開，成為大家求財必訪的廟宇之一。

不僅如此，石龍宮還有一個有趣的別稱叫做「泡麵土地公」！據說是當年大家求明牌的時候都會帶著泡麵來吃，久而久之，信徒們也開始帶著泡麵來拜拜或還願，這項習慣就逐漸成為當地人拜石龍宮的習俗。現在廟裡更有一整面壯觀的「泡麵牆」供香客們免費享用，不少網友都說「泡麵種類根本比大賣場還要多」、「每次去求業績都要吃一碗，聽說可以一泡而紅」。

NO.7 台北北投／關渡宮

北投關渡宮創於康熙51年，至今已有超過310個年頭的開廟歲月，是臺南以北歷史僅次於北港朝天宮的媽祖廟。不過關渡宮之所以能成為信眾爭相拜訪的求財勝地，主要是因為大名鼎鼎的「財神洞」，裡頭供奉了天官大帝、文比財神、季倫財神、武明財神和萬山財神。參拜時可以觸摸神像的金銀財，象徵把財運通通帶。

另外，北投關渡宮也吸了不少政商名流前來，像是力麒建設董事長郭淑珍以及鴻海集團創辦人郭台銘都會到關渡宮拜拜求財。連這些在台灣社會中舉足輕重的名人都是忠實信徒，也難怪關渡宮能吸引更多市井小民前往祭拜！

NO.6 屏東車城／福安宮

來到屏東車城，除了買洋蔥和鴨蛋等名產之外，千萬不要錯過求財熱點「福安宮」。車城福安宮號稱全東南亞最大的土地公廟，與烘爐地南山福德宮、南投紫南宮齊名，並稱「台灣三大土地公廟」。三進六層樓的建築採用「中國北方宮殿」形式，金碧輝煌、宏偉可觀，就算不拜拜也能一飽眼福，欣賞精雕細琢的工藝之美。

不僅廟宇建築壯觀，就連「金爐」也大有來頭！八角金爐因其特殊設計，具有「神明點鈔機」之稱，只要將金紙放在爐口，金紙就會自動飛入爐內，「吸金」又吸。想求財的朋友也可以向廟方求取發財金，今年除夕至初五期間還會發放錢母，可別錯過囉！

NO.5 台南北門／南鯤鯓代天府

建廟過程最早可追朔至1662年的南鯤鯓代天府，有著300多年的悠久歷史，不僅被列為國定二級古，更被評選為「米其林旅遊綠色指南」三星級景點，有「天下第一府」的美稱，是全台規模最大的廟宇建築之一。除了拜拜祈求平安之外，園區內擁有中國江南式園林景緻的「大鯤園」也是相當適合全家大小走春造訪的景點。

而說到求財運，南鯤鯓代天府正殿後方有塊全台唯一以咾咕石砌成的「九五至尊金錢壁」，雙手摸牆，一路從左摸到右，最後握拳收進口袋或是包包裡，據說就能把財運帶回家。今年廟方還跟7-11合作，攜手北中南六大宮廟一起推出聯名紅包袋，讓走進超商就可以輕鬆帶回加持好運。

No.4 雲林北港／武德宮

北港武德宮是全台第一座財神廟，供奉主神為五路武財神之首的中路財神趙公明。除了常見的「補財庫」之外，廟方也提供全台灣獨一無二的「五路財神財寶箱」，以雞翅木作為櫥櫃骨幹、胡桃木做為內部材質，搭配精製的雕工細節，信眾求得後即可將武德宮滿滿的財氣給裝盛回家。

不僅補財庫、求財寶箱等服務項目讓北港武德宮香火鼎盛，其香客大樓「三學舍」也頗負盛名。融合傳統古典與現代時尚的設計風格，打造結合人文、藝術、信仰、記憶的休憩空間，吸引許多遊客甚至建築師、室內設計師入住，受到網友盛讚「如果不是在廟旁邊，真的以為是精品設計旅館！」

NO.3 新北蘆洲／湧蓮寺

提到蘆洲湧蓮寺，不少人都會一秒聯想到集結信眾還願金牌、以萬兩黃金打造的觀世音菩薩像。這座觀音金身高6尺3吋半，重達375公斤，觀音眉心還鑲了一顆3.16克拉的鑽石，整體價值超過新台幣4億元，吸引不少香客前往一睹耀眼的佛像。

除了主神觀世音，湧蓮寺也設有文武財神殿，無論是文職、內勤工作者，或是從事軍警、貿易、仲介業務的人都很適合參拜。另外，財神殿前有金元寶，據說雙手沿著金元寶由外往內撥，連續三次就能將財氣撥入袋喔！

No.2 新北中和／烘爐地南山福德宮

同時身為北台灣求財最旺的土地公廟，以及欣賞大台北地區夜景的知名勝地，中和烘爐地有個可愛的小趣聞。據說因為這裡的土地公十分靈驗，經過大家口耳相傳之後，香火越來越興旺，讓上山參拜的香客絡繹不絕，形成了「先有廟後有路」的有趣現象。

想到烘爐地跟土地公爺爺求財運的朋友，記得要「大錢換小錢」。所謂錢母生錢子，將換到的1元錢母好好存起來、隨身攜帶，能讓你的財運源源不絕！也別忘了摸摸土地公金身，根據廟方標示，摸鬍鬚、元寶、拐杖，分別代表求福氣、求財富和求權位，想把好運全方位帶回家，全部摸一遍就對啦！

NO.1 南投竹山／紫南宮

講到求發財金，台灣人第一個想到的扛霸子絕對就是「竹山紫南宮」，每到過年期間，前往排隊求金的信眾可是會排上好幾公里，讓周邊交通擠得水泄不通，可見紫南宮發財金的強大吸引力。為了讓民眾「有求必應」，廟方每天早上7點到晚上9點都有辦理求金及領取手續，而且全年無休，是不是揪感心！

求金規則則是要擲筊，第一次就擲到聖筊，可以借到600元的生意本，若第二次才同意則可借500元。也經常有網友分享到紫南宮求得發財金後的靈驗故事，讓不少人大讚「真的有拜有保庇」、「每年過年一定要到紫南宮報到」、「想到就去拜一下，感覺拜完財運都暢通了起來」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月13日至2023年1月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友熱議求財勝地』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統