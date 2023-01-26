遊客一家四口年假期間到台東鳳梨釋迦攤免費試吃11顆後，未購買就走人，引發網友熱議，農民受訪時回應「還是遊客來歡迎試吃」。（蔡旻妤攝）

有遊客一家四口近日到台東縣卑南鄉某鳳梨釋迦攤免費試吃11顆後，未購買就走人，農民當場愣住，此舉引發網友熱議。陳姓農民今天大方表示，事後想想，表示自己種植的釋迦相當美味，才會讓客人吃不停，未來仍歡迎遊客前往試吃。

遊客試吃11顆鳳梨釋迦走人 台東農民回應了

鳳梨釋迦以往是高價水果，特別是過年期間，農民光是交給集貨場的價格都在每斤70元以上，消費者端的價格則更高。如今外銷受阻，在台灣1個大A果30元左右就能吃到，相當便宜。

台東部分農民利用過年期間擺攤，視賣相以每斤30到70元不等低廉價格銷售給遊客，幾乎賠本。利用年假擺攤的陳姓農民表示，為提升購買意願，他提供軟熟的果實給客人現場免費試吃，近日來了一家4口下車猛吃，一下子就吃掉了11顆，而且都是大果。

陳姓農民無奈地說，「原本以為4人吃多會買多，沒想到，他們吃完後，索取衛生紙擦擦嘴就上車走人，1顆也沒買」，引發網友熱議。

然而陳姓農民今天大方回應，雖然當下有點傻眼，不過事後仔細想想，這也代表著他種的釋迦品質好、甘甜Q彈，「未來有軟熟果，絕對歡迎遊客來泡茶、試吃」。現場今天仍有不少遊客，試吃後大讚香甜美味，遊客說，若試吃那麼多，多少得買一些比較妥當。

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