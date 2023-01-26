第三級毒品愷他命香菸。(黃敬文翻攝)

今年新年期間適逢寒流，為防止寒害發生，蘆洲警方結合重要節日安全維護工作，不僅針對轄內的獨居老人、弱勢家庭等提供必要協助與通報，同時也加強臨檢轄內旅宿業，結果在昨(25)日凌晨在一處旅館在走春民眾房內查獲第三級毒品咖啡包6包、第三級毒品愷他命香菸一支，全案依違反毒品危害防制條例案移送偵辦。

據了解，涉嫌攜帶毒品的28歲張姓男子與友人28歲沈姓男子以及32歲翟姓男子相約到台北市走春，3人從宜蘭騎車出發抵達北市參拜多間廟宇後，原本想直接騎返宜蘭，但因為太冷所以作罷，選擇在蘆洲一處旅館過夜。

結果蘆洲警方24日深夜展開加強稽查旅館勤務，25日凌晨發現張男等人住宿的房間疑似有使用毒品的跡象，因此前往臨檢，果然在房內的花盆發現第三級毒品咖啡包6包，總毛重17.09克，桌上也有使用過之第三級毒品愷他命香菸一支。

對此，張男坦承違禁物為其所有，全案依違反毒品危害防制條例案將犯嫌移送新北地檢偵辦。

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