彰化縣長王惠美也南下高雄，前往高雄第二殯儀館橋頭分館向高偉倫家屬慰問、拈香致意、致贈慰問金，除了遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美也南下高雄，前往高雄第二殯儀館橋頭分館向高偉倫家屬慰問、拈香致意、致贈慰問金，除了遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

吳嫌毒駕，撞死警察，駕駛轎車也翻滾成爛鐵，人卻拋出車外，沒有大礙，還否認服毒，導致奪走一位年輕警察的生命。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日大年初二上午值完勤返家途中，遭37歲毒駕的男子吳柏翰開車從後方高速追撞，因公殉職，肇事吳男遭警方依殺人、公共危險和毒品危害防制條例等移送彰化地檢署，檢方聲請羈押，彰化地方法院漏夜裁准，指預期將來刑責非輕，有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行訴追。

吳柏翰高速撞死警察後，駕駛的轎車也在高速中180度大翻滾，撞成一團爛鐵，吳男被拋出車外，身體只有挫傷，一路都呈現神智恍惚狀態，送醫治療，身體無大礙，卻依然神智不清，一臉茫然，25日才接受問訊筆錄，對於因為自己的危險駕駛，奪走一條年輕警察的生命，坦承持有毒品，卻否認服毒導致不能安全駕駛，害死人命。

檢方要求羈押，彰化地院漏夜開刑事庭，指出吳嫌就毒品部分坦承犯行，但涉及刑法施用毒品致不能安全駕駛而致人於死之部分否認犯行，不過這部分有醫院出具之檢驗報告、現場事故照片、相驗屍體證明書等券證資料可以佐證。

法官指出，吳嫌在2014年曾因公共危險遭判處有期徒刑兩個月，及這次所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，但被告又否認相關犯行，涉及刑法第185條之3條第3項，施用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死的重罪，預期將來之刑責非輕，吳嫌有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行訴追，有羈押之必要，裁定准予羈押。

26日上午彰化縣長王惠美也南下高雄，由彰化縣警察局副局長陳銘欽、彰化分局副分局長李四川等人陪同，前往高雄第二殯儀館橋頭分館向高偉倫家屬慰問、拈香致意、致贈慰問金，除了遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責。

彰化縣警察局也全力協助家屬辦理後事、爭取高員最高撫卹，另由彰化分局同仁發起自發性的奠儀，將轉交家屬，強調對於肇事者將從嚴追究責任，絕不寬待。

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