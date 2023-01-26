高雄市政府今年開辦「身障者聽力評估巡迴車服務」，把設置有醫療級聽力檢查儀的聽力評估巡迴車開進各偏鄉社區，協助民眾做免費聽力評估及檢測。家住田寮的聽障者小欣，因脊髓開刀導致行動不便，小欣的父親想為女兒申請助聽器，但需先取得聽力評估報告，透過此巡迴車的幫助，順利取得聽力評估報告。

社會局說，截至去年12月底，身心障礙者約有14萬多人，其中，聽障者有1萬2000多人，聽力障礙容易造成社交圈縮小、人際疏離、憂鬱焦慮等問題，聽覺輔具可協助民眾改善聽力。近年來申請助聽器補助有增多的趨勢，社會局希望藉由聽力評估巡迴車服務的加入，協助聽力障礙者盡快取得聽覺輔具，增加服務便利性。

高雄市社會局長謝琍琍表示，高雄市每年平均7500人次申請輔具，補助經費高達7000多萬元，服務補助項目包括行動、溝通、居家無障礙環境改善等生活輔具242項次，其中，聽覺相關輔具補助佔總補助經費近18％，是輔具申請品項中的大宗。

社會局表示，補助對象是有身障證明者，因為每個人的聽力評估不同，平均1耳的補助約1萬元新台幣。此外，近年來許多民眾喜歡戴耳機，社會局憂慮此將造成民眾的聽力受到影響，呼籲民眾減少戴耳機，並降低耳機的音量。