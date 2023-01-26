威力彩連2槓，今（26）日晚間頭獎上看3.3億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖狗、生肖羊、生肖豬近期財運超級旺，最有機會今晚中頭獎，把獎金抱回家，可好好把握。

另外，小孟老師在臉書上也分享3星座今天的財運非常旺，天秤座、處女座、巨蟹座不但能讓錢財不斷進帳外，甚至可受到財神爺眷顧，中獎機率大幅提升。

【中獎機率旺3生肖】

▍生肖狗

生肖狗近期正、偏財運都超級旺，不僅在事業上繳出漂亮的成績單外，也受到老闆重用而升職加薪，另外他們在吉星高照下，今日去購買彩券都可獲得良好表現，甚至有機會中頭獎，可好好把握。

▍生肖羊

生肖羊近期財運超級旺，不管是事業或投資上都能夠賺到錢，甚至在財神爺的眷顧下，今日去購買彩券將有機會把大獎抱回家，讓他們笑得合不攏嘴，進而改善生活品質。

▍生肖豬

生肖豬近期偏財運超級旺，投資方面能得到好的收穫，使他們數錢數到手軟，今天在購買彩券時，即使是依照感覺選擇數字，也都有機會贏得頭獎。

【中獎機率旺3星座】

▍巨蟹座

巨蟹座今天能輕鬆賺錢，偏財運也佳，有機會中大獎。

▍處女座

處女座今天有偏財進帳的機運，會開心收穫。

▍天秤座

天秤座今天走財神爺送錢的運，最受財神眷顧。