一名騎士行駛在路上，突然一輛轎車從正前方「逆向迎面」駛來，騎士狂按喇叭後急煞大罵對方，對方車主這時竟回說「沒看到我打超車燈是不是」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

一名騎士行駛在路上，突然一輛轎車從正前方「逆向迎面」駛來，騎士狂按喇叭後急煞大罵對方，對方車主這時竟回「沒看到我打超車燈是不是…我有打方向燈，你傻了嗎？」騎士說逆向超車就是違規，車主仍大言不慚說「我還在線上」，影片曝光網友紛紛罵「初四了阿北，原來超車燈打下去就無敵了」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，該名騎士行駛到一半，正前方竟有一輛車朝他快速駛來，他急忙按了喇叭後，雙方停在路中，騎士破口大罵「你在開什麼東西」，男車主也搖下車窗說「沒看到我打超車燈是不是？」接著又說「我有打方向燈，你傻了嗎？」騎士怒罵本就不能逆向超車，車主仍繼續理直氣壯「然後呢，要報警就報啊」。

一名騎士行駛在路上，突然一輛轎車從正前方「逆向迎面」駛來，騎士狂按喇叭後急煞大罵對方，對方車主這時竟回說「沒看到我打超車燈是不是」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

該名男車主仍不認為自己有錯，還說「我還在線上」，騎士則說「好好開在路上，你這樣開過來，等一下被撞死」，影片未曝光後續發展，該騎士把行車紀錄器分享在網路上，YouTube標題大酸「初四了阿北，原來超車燈打下去就無敵了」，隨即引爆眾多網友怒火。

其他網友留言「汽車逆向超車時如果對向來的是機車，99%的汽車駕駛都不會趕快減速回原車道『我就逆向超車阿，我以為對方會閃，結果沒有』」、「這個應該要送他一張危險駕駛了，這種用覽叫開車法，拉下車窗還理直氣壯的，根本是老三寶之中的極品」、「現在的很多垃圾駕駛只要超車，都會覺得正向來的車輛應該要讓他們一樣」、「好猛喔，這就是可以上路害人的素質啦」。