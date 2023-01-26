前交通部長林佳龍今（26）日同意出任總統府秘書長，相關訊息在社群平台PTT引發鄉民熱議，有人調侃，新北市長侯友宜堪稱「扶龍王」，因為與他對戰過的蘇貞昌和林佳龍，先後都成了高官。

據了解，總統蔡英文在林佳龍去年新北市長大選落敗後，就曾詢問他接任府秘書長的意願，但林當時沒有接受，而於今早，蔡在總統官邸再次約見林並徵詢其意見，終獲點頭同意。

對此，鄉民們痛罵，「林佳龍的能力，早已被多種職務證明了，為何還硬要用他？」「搞敗選者政府是反民主了吧？」「一直輸一直升官，真猛。」「去新北當砲灰，給個官做也是應該的。」還有人調侃，「候友宜才是真扶龍王，之前扶了行政院長，現在又扶了一個府秘書長。」

扶龍王一詞，最早被用於戲稱民進黨台北市議員王世堅，因為許多被他罵過的人，如前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜等人，最後都官運亨通；而日前臉書粉專「漂浪島嶼--munch」也曾透過民調發現，民眾黨主席柯文哲2024年雖可能選不上總統，卻有望成為扶龍王，因為他和誰合誰就有機會當選，所以藍綠都該拉攏他。