近年網路交友逐漸盛行，許多人透過通訊軟體交友或發展親密關係，但其匿名性恐成為性侵害、性剝削犯罪的溫床。據統計，兒少性剝削案件中，「拍攝、製造兒少年性私密影像」約占8成5，近5年來更成長近2倍。衛福部列出十大常見「騙取私密照」手法，呼籲社會大眾留意。

根據衛福部統計，在所有兒童及少年性剝削案件（共1032件）中，「拍攝、製造兒少年性私密影像」之案件約占8成5，近5年來案件成長更近2倍，平均每日有4.4件兒少性影像被散布，案件增加之趨勢著實需要關注。

衛福部保護司指出，常見的「放長線釣私密照」手法包括：（1）以交往為名義索求私密照，一但拒絕就情感勒索（2）網友天天噓寒問暖，卸下心防後騙取私密照（3）假裝是年紀相仿的同年生，互相確認發育（4）以打工賺錢拍內衣廣告為名義，利誘騙取私密照（5）利用先陪聊，追加進行裸聊再側錄（6）利用IG等社群APP或遊戲大廳直接邀請聊色情話題（7）用愛製造裸聊陷阱再側錄（8）裝流氓搶裸照，威脅不給裸照就去學校堵人（9）誆騙對話框會限時消失，上傳私密照很安全（10）以愛為名，要求私密照。

衛福部保護司提醒，在使用網路上建立防護好習慣，不拍攝裸照、不傳送、不持有；倘若性私密照不幸外流，可遵循防護4要守則，包含「要截圖存證」、「要尋求協助」、「要報警制止」、「要檢舉對方」。

衛福部指出，兒童及青少年應向「iWIN網路內容防護機構」尋求協助下架性私密照，成人則可尋求「私ME成人遭散布性私密影像申訴服務網」，亦可撥打24小時全年無休的「113保護專線」。

衛福部再次呼籲，使兒少被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年以下有期徒刑，若是加以散布兒少性影像，最高可處7年以下有期徒刑，而無正當理由持有兒少性影像者則由行政罰修正為刑罰，並可處1年以下有期徒刑，切勿以身試法。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。