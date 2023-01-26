外媒報導，據消息人士透露，荷蘭、美國官員將於周五（27日）在華府舉行會議，商討對大陸出口半導體製造設備的最新措施，若雙方達成共識，最快在周五宣布。荷商艾司摩爾（ASML）執行長擔憂，美國主導針對中國大陸的出口管制措施，最終可能會促使北京成功開發自己的先進晶片製造設備技術。

路透報導，美國去年10月對大陸實施最嚴苛的晶片禁令後，積極拉攏盟友抗陸，艾司摩爾生產半導體微影設備，位居全球關鍵領導地位，儘管荷蘭政府遲未加入美方制裁陣營，但兩國近期針對半導體設備出口進行更深入討論。

知情人士表示，這次談判代表最大擔憂是，近幾個月半導體短缺問題有所改善，但供應鏈的微小變化，可能重演過去兩年全球晶片荒惡夢。

另位消息人士也提到，荷蘭官員堅持要依據國家安全考量，制定管控措施，不要讓外界留下美國試圖偏坦荷蘭晶片業的印象。

艾司摩爾執行長Peter Wennink發表聲明指出，出口管制協議可能即將達成，但他們公司不參與政治談判，也不清楚是否已經解決任何法律上的技術細節。

美媒報導，Wennink認為，美國主導針對中國大陸的出口管制措施，最終可能會促使北京成功開發自己的先進晶片製造設備技術。