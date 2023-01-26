王爺奶奶在大年初二回到娘家麟洛鄉後，緊接在初五舉行「巡男丁懸鳳燈平安遶境」，為鄉內幼童添福添壽、祈求平安。（謝佳潾攝）

王爺奶奶在大年初二回到娘家麟洛鄉後，緊接在初五舉行「巡男丁懸鳳燈平安遶境」，為鄉內幼童添福添壽、祈求平安。（謝佳潾攝）

每年農曆春節，屏東縣九如鄉三山國王廟就會舉辦「王爺奶奶回娘家」文化系列活動，紀念這段流傳百年的人神戀，而王爺奶奶在大年初二回到娘家麟洛鄉後，緊接在初五舉行「巡男丁懸鳳燈平安遶境」，為鄉內幼童添福添壽、祈求平安。

相傳，百年前住在屏東麟洛鄉的徐秀桃，因緣際會下與九如鄉三山國王廟大王爺譜出人神戀，這段戀情還適時化解當時一觸即發的閩客衝突，因而在地方傳為美談，此後每到農曆春節，信眾就會舉辦王爺奶奶回娘家的宗教儀式，進而從地方盛事成為連縣府都重視的文化資產。

王爺奶奶於大年初二、在信眾的擁戴下回到娘家後，緊接在初五於麟洛鄉的鄭成功廟舉行「巡男丁懸鳳燈平安遶境」，依照古禮，王爺奶奶的鑾轎會到新生兒家門前停下，除讓民眾參拜、進獻外，還會讓新生兒撫摸轎子，藉此保佑健康平安。

鄭成功廟主委黃展鵬表示，古時只有巡男丁送新丁粄，後來為在傳統祭典中彰顯性別平等的涵義，加進了「懸鳳燈巡女嬰」，此外還會加贈小一號的「結衫帶」，即把百元折成扇形掛在小朋友身上，象徵添福添壽，為孩子祈福。

大年初五一早，屏東縣長周春米、立委鍾佳濱與廟方一同依古禮巡庄，依循掛有黃色龍燈（生男生）、紅色鳳燈（生女生）的家戶前停留祈福，保佑孩童健康長大。

屏縣府表示，王爺奶奶待初五、初六在麟洛鄉巡男丁懸鳳燈平安遶境後，元宵節再回鑾返九如鄉進行遶境。九如三山國王廟主委許仁壽則表示，因應社會型態轉變及考量廟會人力等問題，經與麟洛協商達成共識，未來王爺奶奶回娘家系列活動將改為3年1科，意即下一次將是2026年舉辦。