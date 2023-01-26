縣府因應竹北市高鐵區人口快速成長，新建嘉豐國小及地下停車場，解決學童就讀和停車位不足問題，國小部分已竣工第1期校舍工程，縣府原須全額負擔2.38億元地下停車場經費，去年12月獲中央核定補助經費1.28億元，只須負擔1.1億元。

教育局長楊郡慈表示，嘉豐國小第1期校舍工程在去年8月竣工，招收一年級新生10個班，學生數約270人，教職員工25名，112學年將啟用2期校舍，預計再招生一年級10個班學生。

嘉豐國小運動場下方興建地下停車場，規畫166個汽車停車位，包括4個無障礙停車位、6個婦幼車位、17個電動車充電專用停車位，目前施工進度已達69.2％，預計明年8月完工。

交旅處長游志祥指出，該地下停車場總工程經費2億3814萬元，交通部釋出前瞻基礎建設補助經費額度供各縣市申請，該處去年10月向公路總局送案爭取「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」補助經費，去年12月26日獲核定補助經費1億2804.4萬元，僅須負擔1億1036.6萬元。

縣長楊文科感謝中央能夠核定經費，支持竹縣的停車場工程，讓縣庫省下1.28億元的大筆經費支出，為解決停車空間不足的問題，縣府團隊會繼續努力，帶給鄉親更便利的生活

新竹縣自2018年起，陸續獲交通部公路總局核定補助竹東鎮仁愛停車場、竹北市停13停車場、寶山鄉寶山國中停車場、竹東交通轉運站地下停車場、竹北市光明一路停6停車場及竹東鎮信義停車場興建工程經費，這6案停車場工程經費16億811萬5200元，中央共補助7億9958萬2700元，縣府自籌8億853萬2500元。