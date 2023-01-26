日月潭文武廟背山面水，可以眺望美麗的日月潭風光。（楊靜茹攝）

日月潭文武廟舉行「台灣原石文創平安龜聯展」，51名作者共展出450件作品。（楊靜茹攝）

日月潭文武廟後山公園，今年多了3座高2.8公尺的原石福龜。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭文武廟即日起至2月28月展開「台灣原石文創平安龜聯展」，51名作者共展出450件作品，並提供49隻獨一無二的平安龜石雕藝術品與信眾結緣，想獲得平安龜信眾，22日至29日（大年初一至初八）可參加擲筊博平安龜活動。獲贈平安龜信眾開心說：「烏龜是吉祥瑞獸，相信新的一年一定很幸運。」

日月潭文武廟背山面水，可以眺望美麗的日月潭風光，正殿「武聖殿」主祀關聖帝君，後殿「大成殿」主祀孔子。2021年起，年年春節舉行「台灣原石文創平安龜聯展」，今年後山公園多了3座高2.8公尺的原石福龜，讓信眾到廟裡參拜，還能觀賞石雕藝術趣味，並獲得平安、添壽、發財等祝福。

初次參展的石雕藝術家指出，美麗的原石是上天留給台灣人的贈禮，搭配天然石紋，加上巧思，雕刻成石龜，吸引玩家收藏；而日月潭文武廟名氣高，參拜環境好，加上廟方無償提供場地舉行聯展，不僅創作者可以相互交流，欣賞彼此作品，信眾來參拜時順道參觀，無形中也增加他們和創作作品的曝光度，認識台灣原石雕刻產業。

信眾指出，平安龜聯展相當有趣，原來台灣有黑膽石、龜甲石、西瓜石等多種石材，不得不讚嘆大自然鬼斧神工，加上工藝師創意，有忍者龜、馬力歐造型烏龜等創意石龜，相當有趣。

日月潭文武廟總經理黃永昌表示，廟方提供展覽平台，此次聯展邀請51名作者，共展出450件作品，讓工藝師創作的作品獲得掌聲，22日至29日（大年初一至初八）春節期間舉行擲筊博平安龜活動，已經送出了好幾隻平安龜，信眾將平安龜放在家中，可以祈求家庭平安、增添福壽。