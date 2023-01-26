西雅圖於太平洋標準時間 1 月 13 日晚間發生一起持槍搶劫案，其中，一間餐廳的韓裔老闆金先生因而中彈，送醫急救後仍宣告不治。今(26)日稍早，外媒報導稱金先生是南韓歌手Sam Kim(샘김)的父親，對此Sam Kim所屬經紀公司發表聲明證實此消息，而Sam Kim也在24日的告別式上改編獻給母親的歌曲《mama don't worry》追思父親。

綜合外媒報導，槍擊搶劫案發生在西雅圖一間烤肉店，等到警方趕到時，金先生已經胸部中彈倒在地上，送往醫院治療後仍宣告不治。該消息傳至韓國後，韓媒們也接連報導相關消息，對此Sam Kim所屬經紀公司Antenna發出消息證實此事，指出：「Sam Kim遭受了失去父親的痛苦。」並邀請網友們一同為他祈禱安息，「請為故人祈求冥福，我們不勝感激，並願逝者安息。」

此外，金先生的告別式於24日在西雅圖舉行，現場約有200人來參加，包括駐西雅圖總領事和西雅圖韓裔協會會長皆有出席。而Sam Kim也在現場演唱了原為母親做的歌曲《mama don't worry》將其改編歌詞並獻給父親，讓現場參加者哭成一片。

事實上，Sam Kim曾在選秀節目《K-pop Star 3》中獲得亞軍，並為《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《無法抗拒的他》、《那年，我們的夏天》等多部大熱韓劇獻唱ost。而今消息傳出後，震驚不少南韓粉絲，在韓網論壇《theqoo》上引發網友熱議，不少人紛紛留言為他祈福。