統一獅選在大年初五舉行開訓典禮，年度口號喊出「lions up」，希望能夠谷底翻身，再次衝擊總冠軍，領隊蘇泰安也提到，雖然去年以全年度第4名作收，整體薪資調幅仍有往上，目前全隊談薪進度約7成5，盼加快腳步能在近期公布。

獅隊去年受到疫情及傷兵影響，戰績僅優於富邦悍將，今年季後在教練團、球員部分都有作出補強，找來日籍教練玉木宏加強守備，美籍的馬修爾擔任打擊教練，另外也在自由市場中網羅林益全及張聖豪，外援部分續約布雷克、羅昂、克維斯，另外也簽下第4位洋投，確定以4洋投展開開季。

「第4位洋將也確定了，合約在昨天簽回了。」蘇泰安透露，第4位洋投是右投手，最高層級到美職3A、沒有日韓職經驗，去年在委內瑞拉冬季聯盟表現也不錯，「目前教練團、本土球員及洋將補強也都到位，若有更好的洋將也會持續觀察，希望能夠拿下總冠軍，用好的成績回報給球迷。」

蘇泰安也提到，今年全隊談薪進度約7成5，近期也會再加快腳步，盼能否在近期公布全隊薪資，「今年全體調幅仍稍微往上，表現好的選手有大幅加薪的機會，但當然沒辦法像之前奪冠時漲幅到7%這樣。」