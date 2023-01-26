目前正值雲海季，在五峰鄉1200米露營區可看到五指山如仙境般的雲海美景。（羅浚濱攝）

目前台灣山區進入雲海季，新竹縣尖石和五峰兩鄉能看到雲海的露營區和景觀庭園，在年假期間都吸引不少遊客上門，欣賞季節限定的大自然風光，「好攝之徒」更是成群結隊上山，拍下雲海翻騰之美。

攝影老師陳吉義說，新竹縣山區雲海集中在12月和隔年2月的東北季風期間，因地表蒸發的水氣隨氣流沿地形坡面上升，遇高空冷空氣再次凝結成雲，在氣象濕度達90％，水氣未達降雨程度，就會形成雲朵堆疊，隨風翻滾。

尖石和五峰兩鄉一般在1000米以上高山，在這段期間多能看到雲海，翻騰的雲霧會依地形和地貌的不同，日間和夜間的差異，展現不同的雲海風采。

陳吉義說，從觀霧國家公園到五峰鄉各露營區，這段期間基本上多能看到雲海，但對攝影人而言，拍攝雲海最重要的是地景，有顯著地景的雲海才會有特色。

新竹縣雲海最能代表的地景就是五指山，從五峰鄉竹62線一路上山到1200米的梅山和天露營區，常可看到雲海將五指山包圍，甚至淹沒五指山只露出高壓電塔，如仙境般的美景。

在日落時分，可看到五指山被渲染成金黃色的雲海大景，入夜後山下竹東鎮的夜景燈光，則會呈現琉璃雲海，更是美不勝收。因此能欣賞到五指山雲海，或很有特色的露營區，都讓喜愛野宿的民眾趨之若鶩。

如果是往尖石鄉，走竹60線沿途到前山和後山分界點的宇老部落，露營區和景觀庭園因地形關係很容易出現雲海，要注意的是，雲霧常會在竹60線沿途迷漫，能見度很低，開車要非常小心。