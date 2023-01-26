高雄市美濃區一輛汽車26日下午在中華路（台28線42公里處）因不明原因逆向撞擊一輛遊覽車，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市美濃區一輛汽車26日下午1時30分許在中華路（台28線42公里處）因不明原因撞上對向的一輛遊覽車，汽車的車頭嚴重毀損，汽車上是一對夫妻，乘客66歲妻子王姓女子受到重傷，駕駛70歲丈夫手臂骨折，消防局將兩名傷者送旗山醫院急救。

被撞擊的遊覽車司機告訴警方，當時看到對向這輛汽車突然切到他的車道上，他趕緊按按喇叭，但汽車駕駛卻沒有反應，之後兩車發生撞擊。遊覽車上有39名乘客，乘客飽受驚嚇，沒有人員受傷。

至於肇事原因，仍待警方進一步調查。