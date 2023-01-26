影》山友南橫高山症發作遭團員丟包，消防、空勤聯合緊急救援。

1名男山友跟團登山，在南橫南一段9.2公里處，海拔約2950M公尺，疑因高山症無法行走，且同團另7人已離開，他自行報案求助，台東縣消防局集結關山大隊山域專責隊及申請空中勤務總隊直升機，今天中午11點半吊掛完成，將山友後送台東基督教醫院。

台東縣消防局今天接獲1名登山客於台東、高雄縣界上親自報案，山友表示，同團一行八人從南橫進逕橋入山欲完成南一段再從高雄藤枝下山，在路徑9.2公里處因自身身體狀況不佳，嘔吐且四肢無力無法行走，其餘團員皆已離去，因故請求協助。

消防人員立刻蒐集相關情資並與該山友保持聯繫、確認所在地點確切經緯度，也在線上給予心理支持，提醒他做好保暖等待救援；同時立即集結關山大隊山域專責隊往登山口出發，地面部隊原預計明天下午接觸該山友。

為爭取時間挽救生命，消防局也同步申請內政部空中勤務總隊直升機，今日天候狀況良好，空勤人員立即出勤，10點半起飛、11點半順利吊掛完成，並後送台東基督教醫院，圓滿完成救援。

台東縣消防局指出，年節至今第7天，台東已發生5起山域事故，火災及救護案件量也比平常多出1倍有餘，消防人員疲於奔命，提醒民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況再行上山，避免於網路上參加臨時組團或號召成團。而本次案件主召人及其餘團員卻不顧有狀況團員生命安全，竟自行離去，類似落單案件一再發生，呼籲民眾謹慎登山，避免憾事發生。