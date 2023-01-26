兩隊戰績互換才較合理的拓荒者及爵士，26日在波特蘭摩達中心展開交鋒，作為主隊的拓荒者沒有在球迷面前漏氣，靠著全明星後衛利拉德（Damian Lillard）全場29投21中，單場砍下驚人的60分、7籃板、8助攻及3抄截，幫助球隊以134比124擊退來訪的爵士，這也是利拉德職業生涯第4度單場攻下超過60分，追平哈登（James Harden）以及麥可喬丹（Michael Jordan）的紀錄，三人並列歷史第3。。

「我認為任何時候得到60分都是很特別的，但這一次相對來說比較簡單，我只是打出我自己的風格，我知道我們需要贏下比賽，所以我投入了比較多侵略性的進攻。」拓荒者確實需要利拉德這般霸氣十足的態度，自從2023年以來，拓荒者在13場比賽中只拿5勝，戰績也跌落至西區倒數第4的位置，好在中段班名次呈現大混戰，拓荒者距離西區第6的獨行俠也只有1場半差距。

進入中場休息只領先2分的拓荒者，利拉德在下半場大開殺戒，兩節轟下34分幫助拓荒者迅速建立雙位數領先優勢，最終也沒讓勝利給溜走。而利拉德也是繼東契奇（Luka Doncic）、米契爾（Donovan Mitchell）後，本季第3位單場得分超過60分的球員。

利拉德其實有機會突破個人單場61分紀錄，不過最後一波中距離跳投出手未能命中，有趣的是，利拉德前3次得分超過60分，都是在2019-20年賽季完成，該年平均單季可攻下30.0分也是生涯最佳。而聯盟長達76年的歷史中，僅有6人能多次單場砍下超過60分，除了麥可喬丹、哈登以及利拉德外，另外還有張伯倫（Wilt Chamberlain）的32次、布萊恩（Kobe Bryant）6次和貝勒（Elgin Baylor）的3次。