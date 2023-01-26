前副總統陳建仁確定將接下行政院長一職，國民黨立委游毓蘭提及，陳曾稱建立「世世代代領得到，長長久久領到老」的新年金制度，但他曉不曉得勞保、公教退撫基金的破產警報現在還沒有解除，「還要怎麼圓謊？要如何面對外界的質疑？」

游毓蘭今（26）日於臉書提及，陳建仁在擔任國家年金改委員會召集人時，並未和受影響的全國軍公教充分溝通，而是百般維護總統蔡英文的年改主張，不僅在2017年5月公開表示，年改後他從月領10萬元降至6.3萬元，「若省吃儉用，是夠的」，年改上路前還說，「年金改革是通往社會公平、正義與和諧的重要工程，更是今天不做、明天就會後悔的必要改革」。

然而，游毓蘭說若真如陳建仁所講，年改後其月退俸從10萬元減至6.3萬元是夠的，簡樸生活對他來說是未來追求目標，「我會非常尊敬他」，不過她認為這番話儼然是詐騙話術。

游毓蘭指出，陳建仁放棄卸任副總統的一個月18萬元禮遇金，改任中央研究院特聘研究員，可以終身領高薪，不必退休，而去年他出任陳時中競選總部主委時，被爆月領50萬元，當時陳建仁和中研院都沒有否認，只是澄清說他的輔選有請假，且他去年九合一選舉中四處助選，也是享用卸任副總統的維安特權禮遇。

游毓蘭質疑，當年以副總統之尊，在總統府夸夸大言建立「世世代代領得到，長長久久領到老」新年金制度的陳建仁，不知道曉不曉得勞保、公教退撫基金的破產警報到現在還沒有解除，「你這位敢稱天主之名為鄭運鵬助選的聖騎士，還要怎麼圓謊？要如何面對外界的質疑？」

此外，游毓蘭諷刺表示，不知道陳建仁有什麼能耐來處理目前滿目瘡痍的內政問題，包括資安、治安、交安等，恐怕很快地下賭盤就要賭陳內閣能撐多久。