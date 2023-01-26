新竹市長高虹安開運紅包最終場來到動物園，不少民眾早早就來排隊，人潮從大鳥籠一路向外延伸。（王惠慧攝）

春節假期來到尾聲，不少家庭把握時間出遊，新竹市長高虹安26日來到新竹市立動物園、波光市集及遠東巨城百貨繼續發送開運小紅包，大批家長帶著小朋友早早來排隊領紅包沾沾喜氣。剛好高虹安昨天過生日，她說今年轉換身分，因此願望都送給竹市，盼新的1年新竹市風調雨順，未來招商、開源節流都能順利。

初五下午新竹市立動物園人潮滿滿，據統計春節連假開園至今，5天來訪人次已突破4萬人次，高虹安開運紅包最終場來到動物園，不少民眾早早就來排隊，人潮從大鳥籠一路向外延伸，家長帶著小朋友與高虹安拍照，也領取象徵福氣滿滿的紅包，盼新的1年福氣滿滿。

高虹安26日到動物園發紅包，她說，從年前就規畫一系列開運小紅包發放行程，從小年夜、除夕到初一跑遍竹市傳統廟宇、年貨大街等，初五則來到動物園、波光市集和遠東巨城百貨。由於春節期間民眾過年活動多，初五許多市民家庭陸續返回竹市，開始走春之旅，觀光景點人潮湧現，希望親自將開運紅包福氣帶給市民，盼大家都能過個好年。

1月25日是高虹安的生日，今年正逢大年初四，高虹安昨也在臉書上寫下身為「年尾囡子」，從小到大生日都跟期末考或過年碰在一起，今年有好友手捧蛋糕祝福讓她備感暖心，她也希望做1位照顧人民的好市長，也盼不被歲月追上，做依然擁有少女心的「滯齡姊姊」，底下留言更充斥滿滿祝福。

高虹安說，今年因身分轉換為新竹市長，許下的生日願望與往年格局不同，把願望都送給新竹市，希望新竹市風調雨順，尤其在跑財神廟的時候，都祈禱神明保佑新竹市未來招商、開源節流都能順利，讓財政順利推展。

她也提到，今年3大願望，首先是順利推展市政，逐步兌現對選民的承諾；其次是釐清竹市許多公共工程問題，同時也建立SOP，未來不要再有類似問題；最後，由於竹市非自償債務約100多億，成為推展市政上很大挑戰，因此也希望開源節流，讓市庫收入進帳。