台南永康塑膠工廠起火延燒 濃煙直竄天際

永康區中正二街一家塑膠工廠今天下午3時許傳出火警，濃煙直竄天際。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區中正二街一家塑膠工廠今天下午3時許傳出失火，現場濃煙直竄天際，不少民眾驚呼「哪裡失火了？煙好大！」台南市消防局獲報出動22車51人馳援，目前已知火勢延燒一旁緊鄰的2間工廠，所幸並無人員受困，消防人員現正全力灌救中。