台南永康塑膠工廠起火延燒 濃煙直竄天際 16:022023/01/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南永康區中正二街一家塑膠工廠今天下午3時許傳出火警，濃煙直竄天際。(讀者提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永康區中正二街一家塑膠工廠今天下午3時許傳出火警，濃煙直竄天際。(讀者提供／曹婷婷台南傳真) 台南市永康區中正二街一家塑膠工廠今天下午3時許傳出失火，現場濃煙直竄天際，不少民眾驚呼「哪裡失火了？煙好大！」台南市消防局獲報出動22車51人馳援，目前已知火勢延燒一旁緊鄰的2間工廠，所幸並無人員受困，消防人員現正全力灌救中。 台南永康塑膠工廠起火延燒 濃煙直竄天際 訂閱影音： 中時新聞網 遼寧盤錦化工廠爆炸致12死 國務院掛牌督辦 陸企旗下的印尼鎳工廠嚴重衝突 百間工人宿舍燒毀3人喪生 工研院輔導手信霧隱城 體驗江戶老街城下町的風情 #永康區 #塑膠工廠 #火警 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燕巢5旬工人失手用鐵條打死人 橋檢聲押禁見獲准 14:162023/01/18 社會 花蓮民宿成大麻工廠設溫室專業培植 警方查獲市價高達2000萬 17:152023/01/17 社會 彰化工廠慘遭祝融 鐵皮建築「竄烈焰火舌」 黑煙直衝天際 22:412023/01/17 社會 燕巢工廠員工口角糾紛 男遭鐵條擊昏送醫宣告不治 21:122023/01/17 社會 鳳山民宅失火燒死1木工男 房內全是木材 家人見遺體崩潰 11:042023/01/26 社會 春節親子遊 好吃好玩攏抵嘉 04:102023/01/18 生活新聞 達娜伊谷、奮起湖 老牌景點人氣旺 04:102023/01/20 生活新聞 金門警跨海破獲劣酒工廠 恐有上萬瓶已流竄市面 12:052023/01/17 社會 高雄小港漁會前4艘漁船起火 火勢猛烈濃煙直竄天際 17:412023/01/19 社會 茶葉蛋漲價！他嘆10元盛世回不去了 網：這2間最後希望 11:592023/01/18 生活 《國際產業》義大利經長承諾 確保英特爾晶片工廠投資 11:182023/01/19 財經 《時來運轉》主筆室－【英超】紐卡索聯對水晶宮「勝」算高 兵工廠對曼聯主隊看高一線 15:292023/01/21 體育 《產業分析》2023晶圓代工產值估減4% 供應鏈分配效益待觀察 08:382023/01/19 財經 加速工廠申報納管 經濟部於高雄辦說明會 16:042023/01/18 財經 觀光工廠消費 購物節抽獎序號雙倍送 04:102023/01/19 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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